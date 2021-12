IPL 2022: ये धाकड़ खिलाड़ी बना लखनऊ टीम का कोच, फ्रेंचाइजी ने खुद किया कंफर्म

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जिससे पहले सभी 8 टीमों ने अपने खिलाड़ियों को रिटेन और ड्रॉप कर दिया है. खास बात ये है कि ऑक्शन में 8 की जगह 10 टीमें शामिल होने वाली हैं. इन दो नई टीमों में नए कोच, कप्तान और कुछ नए खिलाड़ी देखने को मिलेंगी. इसी बीच लखनऊ टीम को नया कोच मिल गया है. एक धाकड़ खिलाड़ी को इस टीम का कोच बनाया गया है.

लखनउ टीम का नया कोच एंडी फ्लावर को बनाया गया है. जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में लखनऊ टीम के मुख्य कोच बने हैं. फ्लावर 2020 आईपीएल से पहले पंजाब टीम से जुड़े और मुख्य कोच अनिल कुंबले के साथ पिछले दो सत्र में काम किया था. उनके पास अपार अनुभव है जिसका फायदा लखनऊ की टीम को मिलेगा. फ्लावर अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं. उनके पास कोचिंग का भी अनुभव है. जिम्बाब्वे का यह दिग्गज क्रिकेटर इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच भी रहा है. उनके रहते हुए इंग्लैंड ने 2010 में टी20 वर्ल्ड कप जीता और टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था.

The Lucknow franchise of the Indian Premier League has confirmed Andy Flower as the head coach of the team. #IPL2022@vijaymirror with the details ⏬https://t.co/M5aRrnqjXw

