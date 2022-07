Team India: तीसरे ODI में इस घातक तेज गेंदबाज की खुलेगी किस्मत, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होगा शामिल!

Team India vs West Indies 3rd Odi: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच 27 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन (Port Of Spain) में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर चुकी है, ऐसे में टीम के कप्तान शिखर धवन तीसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं. टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है जिसे अपने वनडे डेब्यू मैच का इंतजार है.

इस तेज गेंदबाज को मिल सकती है जगह

भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को वनडे में डेब्यू करके का मौका मिल सकता है. अर्शदीप सिंह अभी तक खेले गए दोनों ही मैचों में टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं. अर्शदीप सिंह ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अपना डेब्यू किया था.

इंग्लैंड के खिलाफ बरपाया कहर

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. अर्शदीप सिंह ने इस मैच में 3.3 और गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5.14 की इकॉनमी से रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए. इतना ही नहीं उन्होंने अपना पहला ही ओवर मेडन फेंका था. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी खेली गई थी, लेकिन अर्शदीप चोट के चलते इस सीरीज में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके थे.

आईपीएल 2022 में रहे सफल

अर्शदीप सिंह आईपीएल 2022 के बाद से ही सुर्खियों में आए थे. इस सीजन में उन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की थी और जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा यॉर्कर गेंद फेंक कर सेलेक्टर्स की दिल जीता था. आईपीएल 2022 में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) पंजाब किंग्स का हिस्सा थे. इस सीजन उन्होंने 7.70 की इकॉनमी रेट से ही रन खर्च किए थे और 10 विकेट अपने नाम किए थे.

इस खिलाड़ी की जगह मिल सकता है मौका

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को तीसरे वनडे में तेज गेंदबाज आवेश खान की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. आवेश खान ने दूसरे मैच में ही अपना वनडे डेब्यू किया था, लेकिन वे इस मैच में काफी महंगे साबित हुए. आवेश खान ने इस मैच में 6 ओवर गेंदबाजी करते हुए 9.00 की इकॉनमी से 54 रन खर्च किए. ऐसे में आवेश खान की जगह आखिरी मैच में अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिल सकता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर