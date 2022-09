Arshdeep Singh: अर्शदीप के सपोर्ट में हरभजन ने गुस्सा होकर ट्रोलर्स को लगाई लताड़, कहा-लोगों को शर्म नहीं कि...

Harbhajan Singh On Arshdeep Singh: पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को सुपर-4 के मैच में 5 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. इस मैच में कैच छोड़ने की वजह से अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा. इसके बाद कई दिग्गज क्रिकेटर्स उनके समर्थन में उतर आए हैं. हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने उन्हें ट्रोल करने वालों को जमकर लताड़ लगाई है और उनके लिए बड़ी बात कही है.

हरभजन सिंह ने दिया ये बयान

भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) के सपोर्ट में बयान देते हुए कहा,'युवाओं की आलोचना करना बंद कर दें. कोई जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता. हमें अपने लड़कों पर गर्व है. पाकिस्तान ने बेहतर खेला. ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो इस प्लेटफॉर्म पर सस्ती बातें कहकर हमारे ही लोगों को नीचा दिखाते हैं. अर्शदीप सिंह टीम के लिए खरा सोना है.

Stop criticising young @arshdeepsinghh No one drop the catch purposely..we are proud better.. ys down by saying cheap things on this platform bout arsh and team

