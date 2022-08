Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंह ने ये यॉर्कर फेंक WI प्लेयर को दिन में दिखाए तारे, VIDEO देख नहीं होगा भरोसा

IND Vs WI: भारतीय टीम वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ भले ही दूसरा टी20 मैच हार गई हो, लेकिन इस मैच में भारत के लिए अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने कमाल का खेल दिखाया. वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे हैं. उन्होंने कुछ ही मैचों में अपनी गेंदों के दम पर सभी का दिल जीत लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में अर्शदीप सिंह ने एक कातिलाना यॉर्कर गेंद फेंकी, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.

अर्शदीप सिंह ने फेंकी ये गेंद

वेस्टइंडीज (West Indies) को आखिरी दो ओवर्स में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत थी. तब 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने गेंद अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) के हाथों में थमाई. अर्शदीप सिंह ने अपने कप्तान को बिल्कुल निराश नहीं किया और उन्होंने दूसरी गेंद पर वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल को पवेलियन की राह दिखाई. पॉवेल ये गेंद समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए. अर्शदीप सिंह की ये गेंद बाहर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई.

