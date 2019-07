ASHES की इंग्लैंड टीम का ऐलान, कोच बोले इस ‘मसले’ के लिए आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली: एक अगस्त से शुरू हो रही एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस टीम में जोफ्रा आर्चर को जगह मिलना खास तो है ही, लेकिन टीम की सलामी बल्लेबाज की समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकला है. सीरीज से पहले इंग्लैंड के कोच ट्रेवर बेलिस (Trevor Bayliss) ने एक अहम बयान दिया है. उनका मानना है कि टीम में ओपनिंग जोड़ी की समस्या भले ही पुरानी हो लेकिन इसके बाद बाद भी टीम ने चार साल पहले एशेज सीरीज जीती थी.

यह कोई बड़ी समस्या नहीं

बेलिस ने टीम की एक कमजोरी के बारे में बात करते हुए कहा है कि इंग्लैंड टीम की यह समस्या करीब 6-7 सालों से कायम है. बेलिस ने कहा कि आपको इस समस्या के समाधान के लिए आइंसटीन बनने की जरूरत नहीं है.यह समस्या हमारे साथ पिछले छह सात सालों से है इसके बाद भी यह हमें चार साल पहले एशेज जीतने से नहीं रोक पाई थी. हाल ही में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ एतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर पहली पारी में केवल 85 रन पर आउट होने के बाद भी जीत हासिल की थी.

रॉय को ढलने में वक्त लगेगा

इंग्लैंड की टीम में जेसन रॉय, रोरी बर्न्स और जो डेनली को शामिल किया गया है जो कि ओपनर के विकल्प के तौर पर रहेंगे. बेलिस ने माना कि अभी जेसन रॉय को लाल गेंद क्रिकेट के मुताबिक ढलने में समय लगेगा. आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में हुए लॉर्ड में एकमात्र टेस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “शुरूआत करने वाले किसी भी खिलाड़ी की तरह वे नर्वस थे, लेकिन पहले टेस्ट में ही 70 रन बनाना अच्छी कोशिश थी. विकेट में कुछ ज्यादा था, लेकिन उन्हें सफेद बॉल की आदत है, फिर भी रन तो रन ही होते हैं. बेलिस ने कहा कि हम चाहेंगे कि वे अपने नेचुरल गेम खेलें. लेकिन लाल गेंद के क्रिकेट में आपको ज्यादा चुनाव करने पड़ते हैं. आप को खुद को याद दिलाते रहना पड़ता है कि जब तक आप सैटल न हो जाएं तब तक बड़ा शॉट नहीं मारना है.

"You don't have to be Einstein to work that out."

Trevor Bayliss admits their top order might be a concern for England ahead of the #Ashes https://t.co/7zYqV7EdaB

— ICC (@ICC) July 28, 2019