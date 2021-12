Video: एशेज में मचा बड़ा बवाल, बेन स्टोक्स ने फेंकी 4 नो बॉल, अंपायर ने दिया ही नहीं ध्यान

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस वक्त सबसे बड़ी क्रिकेट सीरीज माने जाने वाली एशेज खेली जा रही है. इन दोनों देशों के बीच सालों में होने वाली इस बड़ी सीरीज पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें होती हैं. लेकिन एशेज में अब एक नई बात को लेकर बड़ा बवाल मच गया है. पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन सभी ने बेहद खराब अंपायरिंग देखी.

बेन स्टोक्स की पांव की नो बॉल के कारण इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का कीमती विकेट नहीं मिल पाया लेकिन इससे एशेज सीरीज में ‘टेक्नोलोजी’ से जुड़ी समस्या भी उजागर हो गईं. स्टोक्स ने मार्च के बाद जब अपना पहला ओवर किया तो उसके तुरंत बाद ही वॉर्नर को यह जीवनदान मिला जो तब 17 रन पर खेल रहे थे. इससे यह भी पता चला कि स्टोक्स ने अपनी पिछली तीन गेंदों पर भी क्रीज से आगे पांव रखा था लेकिन अंपायर ने उसे नो बॉल नहीं दिया था.

Each of Ben Stokes' first four deliveries to David Warner was a no-ball @copes9 | #Ashes pic.twitter.com/kcyNrYHSYr

— 7Cricket (@7Cricket) December 9, 2021