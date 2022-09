Asia Cup: अब पंत और हार्दिक के बीच मचा बवाल, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से वायरल हुआ ये वीडियो

India vs Sri Lanka: रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को एशिया कप 2022 के सुपर 4 में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका से भी टीम इंडिया को हार सामना करना पड़ा. श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया पूरे मैच में ही बैकफुट पर नजर आई. वहीं ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पूरे मैच में गड़बड़ ही नजर आया. ऐसे में ड्रेसिंग रूम से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसको लेकर बवाल मच गया.

वायरल हुआ पंत और हार्दिक का वीडियो

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और पंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पंत और पांड्या दोनों एक ही जगह बैठे हुए थे और तभी सूर्यकुमार यादव आउट हो गए. आमतौर पर किसी बल्लेबाज के आउट होने पर अगला बल्लेबाज कौन उतरेगा ये पहले से तय रहता है. सूर्यकुमार के आउट होने के बाद वैसे तो पंत को बल्लेबाजी के लिए उतरना था लेकिन रोहित शर्मा ने अचानक से हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया.

दोनों के बीच हुई तू-तू, मैं-मैं

रोहित के इस फैसले के बाद माहौल थोड़ा गर्म सा नजर आया. दोनों बल्लेबाजों को ये समझ ही नहीं आया कि बैटिंग के लिए कौन उतरने वाला है. दोनों बल्लेबाज थोड़ी सोच में नजर आए कि असल में बल्लेबाजी के लिए कौन जाएगा. तभी रोहित का इशारा देखकर हार्दिक बल्लेबाजी के लिए उतरे. दोनों बल्लेबाजों को ये ही समझ नहीं आया कि 5वें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा. टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से फ्लॉप नजर आया.

No place for him in t20i at the moment, but it hurts #INDvSL #RishabhPant#INDvsSL #AsiaCupT20 #AsiaCup2022 #HardikPandya #ViratKohli #SLvIND #SLvsIND pic.twitter.com/HnBS0U34It

