Asia Cup 2022: फैंस के गुस्से का शिकार हुआ ये गेंदबाज! लोग बोले- तुमसे अच्छी बॉलिंग तो कोहली की है

Asia Cup 2022: टीम इंडिया ने एशिया कप के अपने दूसरे मैच में हॉन्ग कॉन्ग को 40 रनों से मात दी. पाकिस्तान को पहले मैच में धोने के बाद टीम इंडिया ने लगातार दो जीत के बाद सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. टीम इंडिया भले ही दोनों मैच जीत गई हो, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके प्रदर्शन से लोग खुश नहीं हैं. फैंस इस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने की मांग लगातार कर रहे हैं.

बेहद खराब रहा इस खिलाड़ी का प्रदर्शन

पाकिस्तान के खिलाफ खराब प्रदर्शन करने वाले आवेश खान हॉन्ग कॉन्ग के सामने भी फ्लॉप साबित हुए. उनकी गेंदों के खिलाफ हॉन्ग कॉन्ग के बल्लेबाजों ने खूब रन लूटे. आवेश खान ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 ओवर में 19 लुटाए और सिर्फ 1 विकेट ही हासिल किया था, लेकिन इस मैच में तो उन्होंने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया. आवेश खान का ये खराब प्रदर्शन आने वाले मैचों में टीम इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, जिसके बाद इस खिलाड़ी को बाहर करने की बात की जा रही है.

Avesh Khan in the death overs for India

1-0-14-0

1-0-19-0

1-0-11-0

1-0-20-0

0.2-0-12-0

1-0-17-0

1-0-21-0

That's a total of 114 runs in 38 balls in the death in his T20I career.#INDvHK #AsiaCup2022 #IndvsHkg #aveshkhan pic.twitter.com/dFfJsIlsmk

