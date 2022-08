Asia Cup: लौट आया पुराना विराट! पाकिस्तान के खेमे में खलबली मचा देगा किंग कोहली का ये Video

Asia Cup: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को इस वक्त 27 तारीख से शुरू हो रहे एशिया कप का इंतजार है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा. वहीं सभी क्रिकेट फैंस की नजरें विराट कोहली पर भी टिकी होंगी. विराट लंबे समय से फॉर्म में नहीं हैं लेकिन एशिया कप से पहले ऐसा लग रहा है कि इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपनी तगड़ी फॉर्म हासिल कर ली है.

फॉर्म में लौटे विराट

विराट कोहली एशिया कप से पहले कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं. एक लंबे रेस्ट के बाद फिर वापसी कर रहे विराट से एशिया कप में टीम इंडिया को काफी सारी उम्मीद हैं. विराट पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले नेट प्रैक्टिस में धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं. विराट ने युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा जैसे कुछ तगड़े स्पिनर्स की गेंदों पर लंबे शॉट्स लगाए. एशिया कप से पहले ऐसा लग रहा है जैसे विराट के तेवर पूरी तरह बदल चुके हैं. ये खिलाड़ी पाकिस्तान को अकेले ही तबाह कर सकता है.





Virat kohli looking to take on the spinners almost immediately. pic.twitter.com/IKV8BnLZho

— Shashank Kishore (@captainshanky) August 24, 2022