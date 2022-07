Asia Cup: BCCI चीफ सौरव गांगुली का बड़ा ऐलान, अब इस देश में होगा Asia CUP का आयोजन

Asia Cup: बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गुरुवार को यहां कहा कि एशिया कप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कराया जाएगा जिसे पहले श्रीलंका में कराया जाना था. श्रीलंका इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और ऐसे में इतने बड़े टूर्नामेंट को इस देश में आयोजित नहीं कराया जा सकता है.

गांगुली का बड़ा ऐलान

गांगुली ने यहां बोर्ड की शीर्ष परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ‘एशिया कप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगा क्योंकि यही ऐसी जगह है जहां बारिश नहीं हो रही होगी.’ श्रीलंका क्रिकेट ने बुधवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (एससीसी) को सूचित किया था कि देश में आर्थिक और राजनीतिक संकट के चलते बोर्ड एशिया कप टी20 के आगामी चरण की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं होगा.

Asia Cup will be held in the UAE, as it is the only place where there won't be rain (in that duration): BCCI chief Sourav Ganguly after Apex council meeting

