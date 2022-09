Asia Cup: PAK बल्लेबाज ने अफगानी बॉलर को दिखाया बल्ला, क्रिकेट में मैदान पर सरेआम छिड़ गई जंग

Asia Cup 2022: पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ‘सुपर फोर’ मैच में बुधवार को अफगानिस्तान को एक विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया. इस मैच में एक ऐसा बवाल मच गया, जिसकी वजह से बीच मैदान पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए.

आसिफ अली ने अफगानी बॉलर को दिखाया बल्ला

दरअसल, पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर में अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद ने पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली को आउट किया. आउट होने के बाद जब आसिफ अली वापस लौट रहे थे, तो फरीद अहमद के जश्न मनाने के अंदाज से चिढ़कर उन्होंने पहले तो गेंदबाज तो धक्का दिया और फिर उसके बाद उसे अपना बल्ला भी दिखाया.

This was poor from Asif Ali. pic.twitter.com/a6PuCtqVru

Ban Asif ali for this. #PAKvAFG pic.twitter.com/GQ9UoTbpvy

The fight between Asif Ali and the Afghan bowler pic.twitter.com/duNzHSXnT9

— Haroon (@hazharoon) September 7, 2022