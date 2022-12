WATCH: गेंद फेंकी और निकल गया जूता... क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो इस पर भी मजे ले लिए

Australia vs West Indies 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा है. मेजबान टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले दिन तक 3 विकेट पर 330 रन बना लिए. इसके बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इस स्कोर को पहले ही सेशन में 430 के पार पहुंचा दिया. मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने शतक जमाए. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्विटर पर शेयर किया.

थॉमस का उतरा जूता

यह वीडियो दूसरे दिन का है. इसमें वेस्टइंडीज के पेसर डेवोन थॉमस पारी का 113वां ओवर करने के लिए उतरे. यह उनका 12वां ओवर था. उनके सामने ट्रेविस हेड थे जो 168 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे. थॉमस ने गेंद फेंकी लेकिन इसी दौरान उनका जूता निकल गया. गेंद फेंकने के बाद वह मुड़े और जूता हाथ में उठाया. फिर उसके फीते खोले और पहना.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिए मजे

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस पर भी मजे ले लिए. इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सीए ने कैप्शन में लिखा, 'ओवर, अंडर, इन और आउट. जूते के फीते बांधना बस यही सब है.' इतना ही नहीं, बहुत से यूजर्स ने इस पर कमेंट किए हैं. कई ने तो हंसने वाले इमोजी शेयर किए तो वहीं एक यूजर ने लिखा- स्कूल में थॉमस को यह सीखना चाहिए था.

Over, under, in and out!

That's what shoe-tying's all about #AUSvWI pic.twitter.com/Y2A7o6kldo

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 9, 2022