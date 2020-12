IND vs AUS: Virat Kohli के मुरीद हुए Cameron Green, तारीफ में कही ये बात

कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (Cameron Green) टीम इंडिया के स्पिन अटैक के मुरीद हो गए हैं, उनका मानना है कि कोई भी ‘रिसर्च’ मैदान पर उनका सामना करने के लिए किसी बल्लेबाज को तैयार नहीं कर सकती. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उभरते सितारे ग्रीन ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया.

कैमरन ग्रीन (Cameron Green) ने कहा, ‘भारत के स्पिनर, मैने ऐसे बेहतरीन स्पिनर कभी नहीं देखे.’ जीत के लिए 303 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ग्रीन 5वें नंबर पर आए और 21 रन बनाकर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को कैच देकर लौटे. उन्होंने एक चौका और एक छक्का जड़ा.

ग्रीन ने कहा, ‘जडेजा शानदार गेंदबाज है और उसे पता है कि वह क्या कर रहा है. आप इन गेंदबाजों का सामना करने के लिए कितने ही फुटेज देख लें या रिसर्च कर लें लेकिन मैदान पर बात अलग ही होती है. वह अनुभव अलग ही है.’

