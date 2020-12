वनडे में डेब्यू करने पर T Natarajan ने जताई खुशी, ट्विटर पर कही अपने दिल की बात

कैनबरा: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natarajan) ने भारत के लिए अपने डेब्यू के बारे में बात करते हुए कहा कि यह शानदार तजुर्बा रहा और वह भविष्य में इस तरह के और मैचों में देश को रिप्रजेंट करने को तैयार हैं.

तमिलनाडु के 29 साल के खिलाड़ी का भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में ये आगाज यादगार रहा जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल किए. इस प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया 13 रन की जीत हासिल करने में कामयाब रही.

नटराजन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘देश को रिप्रजेंट करना स्वप्निल अनुभव था. मुबारकबाद के लिए सभी का शुक्रिया. मैं और चुनौतियों के लिए तैयार हूं.’ नटराजन ने 70 रन देकर मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) और एशटन एगर (Ashton Agar) का विकेट हासिल किया.

It was a surreal experience to represent the country. Thanks to everyone for your wishes.

Looking forward for more challenges pic.twitter.com/22DlO9Xuiv

— Natarajan (@Natarajan_91) December 3, 2020