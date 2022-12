AUS vs SA, Video: मेलबर्न टेस्ट में हुआ दर्दनाक हादसा, स्पाइडर-कैम से टकरा गया गेंदबाज; और फिर...

AUS vs SA: डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शानदार बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीकी टीम पर काफी भारी पड़ी, लेकिन मैच में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉटर्जे के साथ स्पाइडर-कैम की टक्कर हो गई. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नार्जे के साथ मंगलवार को दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन स्पाइडर कैम से टक्कर हो गई. यह घटना दो ओवरों के बीच हुई और इस तरह लाइव टीवी पर प्रसारित नहीं हुई.

स्पाइडर-कैम से टकरा गया गेंदबाज

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉटर्जे जब फील्डिंग की जगह पर जा रहे थे, तब स्पाइडर कैम उनसे टकरा गया, जिससे वह जमीन पर गिर गए. आधिकारिक प्रसारक ने बाद में इस घटना को टेलीविजन पर दिखाया. कमेंटेटर जेम्स ब्रेशॉ ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉटर्जे चुपचाप अपने स्थान पर जा रहे थे और फिर यह हादसा हुआ.' मीडिया रिपोर्ट्स में उनके हवाले से कहा गया, 'ऐसा नहीं होना चाहिए.'

Here’s the @FoxCricket Flying Fox / Spider Cam doing its bit to help the Aussie cricketers build a healthy lead against South Africa... Hope the player it collided with (Nortje?) is okay! #AUSvSA pic.twitter.com/9cIcPS2AAq

— Ari (@arimansfield) December 27, 2022