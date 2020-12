ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर Eric Freeman का 76 साल की उम्र में हुआ निधन

सिडनी: आस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन (Eric Freeman) का 76 साल की आयु में निधन हो गया. फ्रीमैन आस्ट्रेलिया के 244वें पुरुष टेस्ट खिलाड़ी थे. उन्होंने 1968 में गाबा में भारत के खिलाफ डेब्यू किया था. फ्रीमैन ने अपने पहले ही मैच में भारत के दोनों ओपनरों को आउट किया था. फ्रीमैन ने अपने करियर में आस्ट्रेलिया के लिए कुल 11 टेस्ट खेले और 345 रन बनाने के अलावा 34 विकेट हासिल किए.

वेस्टइंडीज के साथ पहली सीरीज में छा गए थे फ्रीमैन

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के इस दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेट (Cricket) खिलाड़ी ने साल 1968-69 के दौरान वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ सीरीज में फ्रीमैन ने बल्ले और गेंद के साथ कमाल किया था. फ्रीमैन ने 183 रन बनाने के अलावा इस सीरीज में 13 विकेट भी लिए थे.

ये भी पढ़ें- क्या Steve Smith दोबारा बनेंगे कप्तान? Mark Waugh और Shane Warne के बीच छिड़ी बहस

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी श्रद्धांजलि

अपने सदाबहार खिलाड़ी के निधन पर शोक जताते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CricketAus) ने फ्रीमैन को श्रद्धांजलि दी है.

Vale Eric Freeman! We are deeply saddened to hear of the passing of former Test all-rounder Eric Freeman, who became Australia’s 244th men’s Test cricketer when he made his debut against India at the Gabba in 1968.

More about Eric's legacy here: https://t.co/n8VySAA7es pic.twitter.com/0d1Mz3o7Iv

— Cricket Australia (@CricketAus) December 15, 2020