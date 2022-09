स्टार क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, इस टीम के खिलाफ खेलेगा आखिरी मैच

Aaron Finch Retirement: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान आरोन फिंच (Aaron Finch) ने संन्यास की घोषणा कर दी है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 146वां और अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. लेकिन वह अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करना जारी रखेंगे. उनके कप्तानी छोड़ते ही फैंस को तगड़ा झटका लगा है.

Aaron Finch ने दिया बयान

आरोन फिंच ने अपने बयान में कहा है, 'यहां तक का सफर शानदार रहा है. मैं कुछ बेहतरीन वनडे टीमों का हिस्सा बनने के लिए सौभाग्यशाली रहा हूं. मुझे उन सभी का आशीर्वाद मिला है और साथ मिला है, जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेला है.'

