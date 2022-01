न रोहित, न विराट, इस प्लेयर को मिला 'ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड

दुबई: पाकिस्तान (Pakistan) के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) को 2021 के लिए 'आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर' (ICC ODI Cricketer Of The Year) चुना गया है. बाबर ने पिछले साल जिन्होंने 6 वनडे मैचों में 67.50 की औसत से 405 रन बनाए थे. दूसरी तरफ भारत के स्टार प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली पाक कैप्टन की टक्कर में नहीं दिखे.

बाबर आजम (Babar Azam) ने इस पर खुशी जताते हुए कहा, 'सबसे पहले, मैं फैंस का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया और मुझे इसके लिए वोट किया. उसके बाद, मैं पीसीबी, आईसीसी और खास तौर से मेरी पाकिस्तान टीम का सपोर्ट करने के लिए आभारी हूं. यह उनके बिना मुमकिन नहीं था. मुझे लगता है इतनी अच्छी टीम होने पर गर्व है. मैं अपने माता-पिता का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने काफी दुआएं की.'

बाबर आजम (Babar Azam) ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ 2-1 से मिली जीत में 228 रन बनाए और जीते हुए दोनों मुकाबलों में 'प्लेयर आफ द मैच चुने गए . पहले वनडे में उन्होंने शानदार शतक लगाया और आखिरी वनडे में 82 गेंद में 94 रन की पारी खेली थी.



बाबर आजम (Babar Azam) ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका में मेजबान टीम को हराना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पिचें अलग हैं और उनके पास एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक है. हमने फखर जमां, मेरे और इमाम-उल-हक के प्रदर्शन के दम पर सीरीज जीती थी.'

Shakib vs Babar vs Malan vs Stirling

The winner of the 2021 ICC Men's ODI Cricketer of the Year has been announced https://t.co/M2f6dkelFf

— ICC (@ICC) January 24, 2022