BBL: बॉलर ने पहले लिया विकेट, उसके बाद जो किया वो आज तक कहीं नहीं दिखा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस एक बार फिर से धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है. खेल पर भी कोरोना का असर साफ देखने को मिल रहा है जहां कई टूर्नामेंट रद्द हो गए हैं. लेकिन इन बुरे हालातों में भी सावधानी के साथ दुनिया में कई तरह की क्रिकेट लीग्स खेली भी जा रही हैं. इन्हीं लीगों में एक नाम ऑस्ट्रेलिया की बीबीएल का भी है. इसी बीच बीबीएल (BBL) में विकेट लेने के बाद एक गेंदबाज का सेलिब्रेशन जमकर मशहूर हो रहा है.

जी हैं, मंगलवार को बीबीबएल (BBL) में एक मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के एक गेंदबाज ने ऐसा सेलिब्रेशन किया जिससे सभी हैरान रह गए. बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स की ओर से खेलते हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने एक ऐसा सेलिब्रेशन किया है जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है. हारिस ने जैसे ही एक मैच में विकेट झटका उन्होंने तभी तुरंत वहीं अपने हाथों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया और तभी अपनी जेब से निकालकर एक मास्क भी पहन लिया. इस खास जश्न मनाने के तरीके से उन्होंने दुनियाभर को एक संदेश भी दिया.

"Cleanly" taken for Haris Rauf's first wicket of the day... @KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/hLWA0XXoth

बता दें कि हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी टीम मेलबर्न स्टार्स के कई खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित हो गए थे. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से कोरोना के काफी मामले बढ़ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कड़े नियमों के बीच बीबीएल और एशेज जैसी बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही हैं. इसी के चलते हारिस रऊफ ने बीच मैच में लोगों को ऐसा संदेश देना ठीक समझा.

बता दें कि हारिस पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर सुर्खियों में थे कि उन्हें सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक गिफ्ट भेजा. एमएस धोनी ने हैरिस रऊफ (Haris Rauf) को सीएसके की एक जर्सी तोहफे में दी जिसे पेसर ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया. हैरिस रऊफ (Haris Rauf) ने लिखा, 'लेजेंड और कैप्टन कूल एमएस धोनी ने मुझे अपने शर्ट के तौर पर प्यार तोहफा दिया है. उनके दयालु और अच्छे व्यवाहर की वजह से 7 नंबर आज भी दिल जीत रहा है.

The legend & capt cool @msdhoni has honored me with this beautiful gift his shirt. The "7" still winning hearts through his kind & goodwill gestures. @russcsk specially Thank you so much for kind support. pic.twitter.com/XYpSNKj2Ia

— Haris Rauf (@HarisRauf14) January 7, 2022