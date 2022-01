वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान, रोहित की वापसी, इस सीनियर प्लेयर को किया बाहर

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 18 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. रोहित शर्मा ने चोट के बाद वापसी की है वहीं कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है.

हैम्स्ट्रिंग की चोट (Hamstring Injury) की वजह से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दक्षिण अफ्रीका टूर (South Africa Tour) से बाहर हो गए थे लेकिन अब वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में टीम इंडिया (Team India) को लीड करने के लिए पूरी तरह फिट हैं.

इस सेलेक्शन के बाद सबसे बड़ा झटका भारत के सबसे सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को लगा है जिनकी हाल ही में टी-20 और वनडे टीम में वापसी हुई थी, लेकिन अब उन्हें दोनों ही फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया है. दक्षिण अफ्रीका में अश्विन अपनी बॉलिंग का कमाल दिखाने में नाकाम रहे थे जिसकी वजह से उनको टीम से आउट कर दिया गया.

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान.

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और आवेश खान.

Jasprit Bumrah, Mohd. Shami have been rested from the series.

KL Rahul will be available from 2nd ODI onwards.

R Jadeja is undergoing his final stage of recovery post his knee injury and will not be available for the ODIs and T20Is.

Axar Patel will be available for the T20Is.

— BCCI (@BCCI) January 26, 2022