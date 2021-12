पत्नी को लेकर गांगुली ने कह दी ऐसी बात, तुरंत हो गए ट्रोल; यूजर्स निकाल रहे भड़ास

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पिछले कुछ समय से काफी विवादों में हैं. पहले विराट कोहली के साथ दादा का विवाद काफी चर्चा में रहा और अब इसके बाद उन्होंने सरेआम एक और ऐसी बात कह दी है जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. ये बयान महिलाओं को लेकर है. दादा को सोशल मीडिया पर जमकर लोग अपना निशाना बना रहे हैं.

गांगुली ने कही ये बात

हाल ही में गांगुली अपनी पत्नी को लेकर एक ऐसी बात कह बैठे जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. सौरव गांगुली ने कुछ दिनों पहले गुरुग्राम में एक बयान दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम से नया हल्ला मचा हुआ है. दरअसल एक इवेंट में गांगुली ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जीवन में कोई तनाव नहीं है, सिर्फ आपकी बीवी और गर्लफ्रेंड ही आपको तनाव देती हैं. इस बयान के बाद वो लोगों के निशाने पर हैं.

सोशल मीडिया पर किया जा रहा ट्रोल

गांगुली के इस बयान को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. लोगों का मानना है कि महिलाओं को लेकर गांगुली को ऐसी बात कहने से पहले सोचना चाहिए था. वहीं कई लोगों का मानना है कि दादा को एक बार अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए था. आइए नजर डालते हैं लोगों के कुछ ट्वीट्स पर.

Sourav Ganguly is the most misogynistic Indian cricketer I've heard and seen of. I really feel for his wife and daughter. Damn, man! — Jaanvi (@ThatCric8Girl) December 18, 2021

Disrespectful towards women… not even thought about his mother because of whom he is in this world….. this misogyny and patriarchy will never end — Sarish (@Sarish_fact) December 20, 2021

@SGanguly99 this is casual sexism. Even if you are trying to joke it is sexist, non-comical and belittling a gender. Wish you retract this statement since you are a person of certain stature, position and responsibility. @BCCI @BCCIWomen — Harish (@harish_s19) December 19, 2021

विराट को लेकर निशाने पर थे दादा

सौरव गांगुली पहले से ही विराट कोहली को लेकर लोगों के निशाने पर थे. दरअसल खबर ये है कि विराट के मना करने के बाद भी गांगुली ने उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया. वहीं दादा लगातार उनको लेकर अलग-अलग बयान देते रहते हैं. गुरुग्राम के ही इस ईवेंट में गांगुली ने ये भी कह दिया था कि कोहली लड़ते बहुत हैं.