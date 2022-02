ऋद्धिमान साहा के इस सनसनीखेज खुलासे से BCCI में आया तूफान, बोर्ड ने बड़े एक्शन का लिया फैसला

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा एक के बाद एक खुलासे कर बवाल मचा दिया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने हाल ही में एक जर्नलिस्ट की ओर से इंटरव्यू के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद BCCI सख्त है और वह इस मामले की जांच करेगा. दरअसल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने सोशल मीडिया पर उस पत्रकार की व्हाट्सएप बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जो उन्हें इंटरव्यू के लिए धमका रहा था.

साहा के इस सनसनीखेज खुलासे से BCCI में आया तूफान

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा के इन आरोपों के बाद BCCI अब एक्शन में आ गया है. BCCI ने इस मामले में दोषियों के​ खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने BCCI सूत्रों के हवाले से बताया कि बोर्ड इस मामले की गहराई तक जांच करेगा. साहा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनका बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसे में बोर्ड अपने खिलाड़ियों को अलग-थलग नहीं छोड़ सकता.'

बोर्ड ने बड़े एक्शन का लिया फैसला

BCCI सूत्रों के मुताबिक बोर्ड इसे हल्के में नहीं ले सकता. जो भी साहा ने इंटरव्यू में कहा है और उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया है. बोर्ड उसके तह तक जाएगा. बीसीसीआई साथ ही अपनी जांच में यह भी पता लगाएगा कि क्या पहले भी किसी क्रिकेटर को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है. हालांकि बीसीसीआई ने उससे पहले साहा से अज्ञात व्यक्ति के नाम का खुलासा करने को कहा है.

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 19, 2022