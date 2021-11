6 महीने बाद मैदान में लौटा ये धाकड़ ऑलराउंडर, भारत समेत सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी!

गोल्ड कोस्ट: दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार किए जाने वाले बेन स्टोक्स (Ben Stokes) 6 महीने के ब्रेक के बाद गुरुवार को क्वीन्सलैंड (Queensland) के गोल्ड कोस्ट (Gold Coast) के मेट्रिकों स्टेडियम (Metricon Stadium) में पहली बार ट्रेनिंग सेशन के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के साथ जुड़ गए.

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) इंग्लैंड कप्तान जो रूट (Joe Root) और स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ फुल ट्रेनिंग सेशन के लिए जुड़ गए हैं. ये खिलाड़ी एशेज (Ashes) की तैयारी के लिए जल्दी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं.



बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने मेंटल हेल्थ (Mental Health) की परेशानियों और अंगुली की चोट से उबरने के लिए ब्रेक लिया था जिसके बाद इस ऑलराउंडर को देर से इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) में शामिल किया गया.

इंग्लैंड (Engalnd) की टीम को बुधवार को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी जिसके बाद एशेज के लिए चुने गए बाकी खिलाड़ी टीम से जुड़ेंगे. जोस बटलर (Jos Buttler), जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow), डेविड मलान (Dawid Malan), क्रिस वोक्स (Chris Woakes) और मार्क वुड जैसे खिलाड़ी दुबई (Dubai) से ऑस्ट्रेलिया (Australia) आएंगे.

Our Ashes squad paused at 11am in Queensland to pay their respects on #RemembranceDay pic.twitter.com/yxRGAZHaJi

— England Cricket (@englandcricket) November 11, 2021