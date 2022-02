बॉल पकड़ने के लिए बाज की तरह उड़ा ये खिलाड़ी, कभी नहीं देखा होगा ऐसा हैरतअंगेज कैच

नई दिल्ली: टेस्ट क्रिकेट का रोमांच एक अलग ही लेवल का होता है. फैंस फटाफट क्रिकेट के जमाने में भी टेस्ट क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद करते है. फिलहाल न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में मेहमान टीम साउथ अफ्रीका की मैच पर पकड़ मजबूत है. लेकिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी ने ऐसा कैच पकड़ा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था.

इसी मुकाबले के चौथे दिन कीवी टीम के एक खिलाड़ी ने एक ऐसा कैच पकड़ा कि हर कोई हैरान रह गया. कमेंटेटर्स ने तो इसे टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेस्ट कैच बता दिया. दरअसल साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज मार्को जेनसेन के द्वारा मारा गया शॉट बाउंड्री के पार जाने ही वाला था. लेकिन पीछे से भागकर आए कीवी खिलाड़ी विल यंग ने हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से गेंद को लपक लिया. विल यंग भी कैच लेने के बाद कुछ देर के लिए शांत रहे क्योंकि उन्हें खुद इस कैच पर यकीन नहीं हुआ. जिसने भी यंग के इस वर्ल्ड क्लास फील्डिंग को देखा वह सब हैरान रह गए. मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटरों को भी भरोसा नहीं हुआ कि इस तरह का कैच किस तरह लपक लिया गया.

