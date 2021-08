भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत चुका है ये खिलाड़ी, पेट पालने के लिए बन गया दिहाड़ी मजदूर

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट (Cricket) को महज एक खेल नहीं बल्कि धर्म का दर्जा दिया जाता है. 'जेंटलमैन गेम' (Gentleman Game) के जरिए प्लेयर्स बेशुमार दौलत और शोहरत के मालिक बन जाते हैं, लेकिन हर क्रिकेटर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, ऐसा ही कुछ गुजरात (Gujarat) में देखने को मिला जहां एक खिलाड़ी का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा है.

आपको बता दें कि भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने साल 2018 में पाकिस्तान (Pakistan) को हराकर ब्लाइंड वर्ल्ड कप (Blind Cricket World Cup) पर कब्जा जमाया था. इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाक टीम ने इंडिया को जीत के लिए 307 रन का टारगेट दिया था, जिसे भारतीय जांबाजों ने महज 38 ओवर में ही पूरा कर लिया था.



ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 (Blind Cricket World Cup 2018) में भारत (India) को चैंपियन बनाने में नरेश तुमड़ा (Naresh Tumda) का अहम योगदान था, लेकिन 3 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई. अब नरेश को अपना पेट पालने की लिए मजदूरी करनी पड़ रही है.

नरेश तुमड़ा (Naresh Tumda) गुजरात (Gujarat) के नवसारी (Navsari) जिले के निवासी हैं. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, 'मैं रोजाना 250 रुपये कमाता हूं. मैंने सीएम से 3 बार गुजारिश की है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला. मैं सरकार से विनती करता हूं कि मुझे नौकरी दें जिससे में अपने परिवार का ख्याल रख सकूं.'

Gujarat: Naresh Tumda, part of team that helped India win 2018 Blind Cricket World Cup, now works as a labourer in Navsari to earn livelihood

"I earn Rs 250 a day. Requested CM thrice but didn't get reply. I urge govt to give me job so that I can take care of my family," he said pic.twitter.com/NK4DFO6YYC

