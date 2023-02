IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई टीम नागपुर टेस्ट जीतने के लिए रच रही इतना बड़ा षड्यंत्र! सीरीज शुरू होने से पहले ही बवाल

India vs Australia 1st Test, Pitch Picture: टीम इंडिया 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी. अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा 4 मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी संभालेंगे. सीरीज का पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला जाना है. अब मुकाबले से ऐन पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सनसनी मचाने की कोशिश की है.

9 फरवरी से पहला टेस्ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर में होना है. वीसीए स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. इसके लिए खिलाड़ी और फैंस तो तैयार हैं ही, मैदान भी पूरी तरह तैयार किया जा चुका है. सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हलचल दिख रही है. पूर्व खिलाड़ी तो पिच को लेकर बयानबाजी कर ही रहे थे, अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी भारत पर 'षड्यंत्र' करने का आरोप लगाने लगा है.

स्पिनरों के लिए मददगार रहेगी पिच?

भारत की मेजबानी में होने वाले टेस्ट मैचों में अक्सर स्पिनरों को फायदा देखने को मिलता है. पिचों पर काफी टर्न भी नजर आता है. यही कारण है कि भारत दौरे पर आने वाली टीमों के लिए यहां जीत दर्ज करना आसान नहीं होता. इस बार ऑस्ट्रेलिया के सामने भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद की जा रही है. इतना भी कहा जा रहा है कि क्यूरेटर से टर्न मिलने वाली पिच तैयार करने को कहा गया है. ऑस्ट्रेलिया टीम को भी इसका खौफ दिख रहा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछले दो दशक से भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है.

AUS मीडिया ने पोस्ट की तस्वीर

सीरीज शुरू होने से ऐन पहले अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत पर पिच को लेकर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं. नागपुर टेस्ट में जिस पिच का इस्तेमाल होना है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं. इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया जगत ने पिच पर घास हटने की तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाए हैं. दरअसल, मैच शुरू होने से दो दिन पहले तक पिच पर घास दिख रही थी, लेकिन मैच से ठीक पहले पिच की घास हटी और रोलर घूमा, इससे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी ऐसा करने लगा.

What's going on here?

Pictures expose bizarre Indian ploy as Aussie concerns grow over first Test pitch https://t.co/O6XuSbyG7V pic.twitter.com/OHEGP4VWRB

— Fox Cricket (@FoxCricket) February 7, 2023