बॉक्सिंग डे पर ट्रिपल डोज, क्रिकेट मैदान में होंगी 6 टीमें, भारत-पाकिस्तान ने बढ़ाया रोमांच

Boxing Day Tests Australia vs India South Africa vs Pakistan Zimbabwe vs Afghanistan: 2024 का अंत क्रिकेट फैंस के लिए शानदार अंदाज में होने वाला है. क्रिसमस की छुट्टियों में उन्हें दनादन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा. वे एक नहीं बल्कि 3-3 इंटरनेशनल मैच देख सकते हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मैदान पर होंगी. ऐसे में फैंस को क्रिकेट का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल डोज मिलेगा. हम आपको तीनों मैच के बारे में यहां डिटेल से बता रहे हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया में महामुकाबला

सबसे पहले बात भारतीय क्रिकेट टीम की करते हैं. टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. वहां तीन मुकाबले हो चुके हैं. पर्थ में भारत ने पहला टेस्ट जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में वापसी की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर दिया. ब्रिस्बेन में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ पर छूटा. ऐसे में मेलबर्न में होने वाला यह मुकाबला रोमांचक होने वाला है. टेस्ट के पहले दिन 26 दिसंबर को करीब 1 लाख फैंस स्टेडियम में मौजूद रहेंगे. सारे टिकट बिक चुके हैं और फैंस को अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखने का इंतजार है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है.

मैच डिटेल

मैच: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट

जगह: मेलबर्न

समय: भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से.

कहां देख सकते हैं मुकाबला: टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के साथ-साथ डीडी स्पोर्ट्स पर मैच को देखा जा सकता है. डिज्नी+ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन मैच देख पाएंगे.

All available public tickets for Day 1 of the NRMA Insurance Boxing Day Test have been sold

There will be a possible final release of a small number of public tickets on December 24 for non-members to get their seats.#AUSvIND pic.twitter.com/WuftKNTJ95

— Cricket Australia (@CricketAus) December 10, 2024