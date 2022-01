9,863 रन बनाने वाले स्टार क्रिकेटर ने अपने देश को किया शर्मसार, फिक्सिंग से रोल मॉडल की इमेज को लगा धक्का

हरारे: जिम्बाब्वे क्रिकेट (Zimbabwe Cricket) ने कहा है कि वो अपने पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर (Brendan Taylor) की हरकतों से हुए नुकसान को देखकर बेहद निराश हैं. सोशल मीडिया पर टेलर का खुलासा करने के बाद कि उन्होंने एक भारतीय बिजनेसमैन के साथ स्पॉट फिक्सिंग के बारे में बताने में देरी की.

आईसीसी ने भ्रष्टाचार विरोधी संहिता (ICC Anti-Corruption Code) के चार आरोपों का उल्लंघन करने के बाद ब्रेंडन टेलर (Brendan Taylor) को साढ़े तीन साल के लिए बैन कर दिया गया और डोपिंग रोधी संहिता (Anti-Doping Code) का आरोप भी उनपर लगाया गया.

To my family, friends and supporters. Here is my full statement. Thank you! pic.twitter.com/sVCckD4PMV

Former Zimbabwe captain Brendan Taylor has been banned from all cricket for three and a half years after he accepted breaching four charges of the ICC Anti-Corruption Code and, separately, one charge of the ICC Anti-Doping Code: ICC

Image Source: ICC pic.twitter.com/N3846eQGHU

— ANI (@ANI) January 28, 2022