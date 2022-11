T20 World Cup 2022: फैंस के लिए बहुत बुरी खबर, T20 वर्ल्ड कप के बीच में इस प्लेयर ने अचानक लिया संन्यास

T20 World Cup 2022: T20 वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार अंदाज में खेला जा रहा है. दर्शकों को रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. वेस्टइंडीज जैसी धाकड़ टीम सुपर-12 के लिए भी नहीं क्वालीफाई कर पाई थी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने में नाकाम रही है. इसी बीच एक स्टार खिलाड़ी ने अचानक क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर सभी को चौंका दिया है.

इस प्लेयर ने लिया संन्यास

स्कॉटलैंड के स्टार कैलम मैक्लोड (Calum MacLeod) ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के सुपर-12 चरण में ना पहुंच पाने के कारण उन्हें संन्यास लिया है. उन्होंने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेना बहुत ही कठिन काम है. वह जैसा सोचकर यहां आए थे. वैसा नतीजा हासिल नहीं कर पाए. मैं इस टीम को इस उम्मीद पर छोड़ रहा हूं कि सही मौका मिलने पर यह टीम बहुत ही आगे जा सकती है और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं.'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच देखकर बने क्रिकेटर

कैलम मैक्लोड ने आगे बोलते हुए कहा, '1999 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मैच ने मेरे अंदर क्रिकेट की ललक जगा दी. इसने मुझे स्कॉटलैंड के लिए खेलने के लिए प्रेरित किया. अब जबकि मैं पांच वर्ल्ड कप खेल चुका हूं. मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे बहुत पहले बताया होता तो मैं अपने देश के साथ क्या हासिल करता, मुझे आप पर विश्वास नहीं होता.'

“I just want to say thank you to you all and I hope I repaid the faith you showed in me" @calummacleod640 announces his retirement from international cricket https://t.co/94CsCNvfollowscotland pic.twitter.com/K7KuVmJ60d

— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 4, 2022