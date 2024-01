IND vs SA 2nd Test: 58.1 ओवर में गिरे 20 विकेट, सवालों के घेरे में न्यूलैंड्स की पिच

IND vs SA 2nd Test, Newlands Pitch : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा व आखिरी टेस्ट मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (NCG) में हुआ. देखते ही देखते इस मुकाबले में सिर्फ 58.1 ओवर में दोनों टीमों के 20 विकेट गिर गए. इसके बाद न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (NCG) की पिच सवालों के घेरे में आ गई.

6 घंटे में हो गया खेल

न्यूलैंड्स की पिच पर दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच दूसरे टेस्ट मैच 58.1 ओवरों में 20 विकेट तेज गेंदबाजों ने झटक लिए. इसके बाद पिच को लेकर शोर-शराबा होने लगा. सोशल मीडिया पर कई मीम शेयर किए गए. इतना ही नहीं, आइसलैंड क्रिकेट असोसिएशन ने खूब मजे लिए. साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय समयानुसार दोपहर 1:32 बजे टॉस जीता और शाम 7:39 बजे दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतर आए. इसी बीच केपटाउन में 20 विकेट गिर चुके थे.

तेज गेंदबाजों ने मचाया धमाल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के दौरान पिच का केवल एक बार उल्लेख किया गया था लेकिन न्यूलैंड्स की पिच पर सवाल उठे क्योंकि बल्ले और गेंद के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी. तेज गेंदबाजों ने 58.1 ओवर में 20 विकेट हासिल किए. पहले भारत के लिए पेसर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम 55 रन पर ऑलआउट हो गई. फिर भारत के आखिरी छह विकेट केवल 11 गेंदों के अंदर बिना कोई रन जोड़े गिर गए. भारत 98 रनों की बढ़त के साथ 153 रन पर आउट हुआ, जिससे दक्षिण अफ्रीका को पहले दिन फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

कमेंट्री पैनल ने भी नहीं उठाई आवाज

इतने विकेट गिरे, फिर भी कमेंट्री पैनल पर मार्क निकोलस को छोड़कर किसी ने भी पिच को लेकर आवाज नहीं उठाई. इतना तय है कि अगर ये भारतीय पिच होती और स्पिनर विकेट हासिल करते, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के साथ-साथ उनके पूर्व और वर्तमान महान खिलाड़ी भी सोशल मीडिया पर मुखर हो जाते. यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ. हां, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट जरूर दिखे.

17 wickets have already fallen on day one at Cape Town, and there are still 30 overs to go. The Icelandic Cricket Association will need to send its pitch inspectors. The image shows one of our better tracks. pic.twitter.com/DOcBzvLg8V

What an absolutely outrageous phase of play. 153-4 to 153 all out. Pure chaos, proper madness.

2 innings done, 1 full session left. No talk about the pitch eh?

— Srini Mama (@SriniMaama16) January 3, 2024