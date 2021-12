जब Chris Gayle ने कैमरे के सामने लिया Shalwar Challenge, कमर की साइज देखकर रह गए हैरान

नई दिल्ली: 'यूनिवर्स बॉस' (Universe Boss) के नाम से मशहूर क्रिस गेल (Chris Gayle) अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं. वो इस साल पीएसएल (PSL) टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान (Pakistan) गए थे. तब 41 साल के क्रिकेटर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप ठहाके लगाने मजबूर हो जाएंगे.

पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक फनी वीडियो शेयर किया. जिसमें क्रिस गेल (Chris Gayle) सलवार में नाड़ा डालते हुए नजर आए. उन्होंने ये 'सलवार चैलेंज' (Shalwar Challenge) करीब 2 मिनट में पूरा कर लिया.

'सलवार चैलेंज' (Shalwar Challenge) के दौरान क्रिस गेल (Chris Gayle) ये जानना चाह रहे थे कि किस शख्स की कमर इतनी चौड़ी है. उन्होंने सलवार के मालिक को सलाह देते हुए कहा, मांसाहार से दूर रहें, उन्हें शाकाहारी होना चाहिए. गेल हैरान थे ये शख्स क्या खाता जो इतना मोटा हो गया है.

Universe Boss takes on the Shalwar Challenge!

Watch to find out how fast Chris Gayle can prep a traditional shalwar. @henrygayle

Watch the full video here: https://t.co/MFrW0EBUhX#HBLPSL6 #MatchDikhao #HBLPSLShalwarChallenge pic.twitter.com/LTVmGoAncv

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 25, 2021