इस खिलाड़ी ने जड़ा साल 2022 का पहला शतक, हाल ही में फ्रेक्चर हुआ था हाथ

माउंट मोनगानुई: डेवोन कॉनवे (Devon Conway) के शतक से न्यूजीलैंड (New Zealand) ने बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शनिवार को यहां 5 विकेट पर 258 रन बनाए.

डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने साल 2022 का आगाज शतक के साथ किया. मैच के चौथे ओवर में एक रन के स्कोर पर कप्तान टॉम लैथम (01) के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर उतरे कॉनवे ने 227 गेंद में 16 चौकों और एक छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेलने के अलावा सलामी बल्लेबाज विल यंग (52) के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी भी की. दिन का खेल खत्म होने पर हेनरी निकोल्स 32 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे.

2021 में किया था डेब्यू

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे कॉनवे ने 2021 में 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपनी पहली ही टेस्ट पारी में दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने इसके बाद तीनों फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन से इम्प्रेस किया. चार टेस्ट के भीतर ही कॉनवे के नाम एक दोहरा शतक, एक शतक और दो अर्धशतक से 83 की औसत से 501 रन दर्ज थे. उन्होंने वनडे मैचों में 75 जबकि टी20 इंटरनेशनल मैचों में 50 की औसत से रन बनाए हैं.

नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान हाथ में फ्रेक्चर के कारण क्रिकेट से दूर हुए कॉनवे ने वापसी करते हुए एक बार फिर छाप छोड़ी. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और शरीफुल इस्लाम ने चौथे ओवर में ही लैथम को विकेटकीपर लिटन दास के हाथों कैच करा दिया. कॉनवे ने इसके बाद पहले घंटे में मुश्किल हालात में यंग के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को और झटके नहीं लगने दिए। कॉनवे ने 186 गेंद में शतक पूरा किया.

Devon Conway has been ruled out of the @T20WorldCup Final and following tour to India with a broken right hand. Conway sustained the injury when he struck his bat immediately after being dismissed in last night’s semi-final. More Info | https://t.co/LCMOTJqmqc #T20WorldCup pic.twitter.com/JIm9o6Rhxe

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 11, 2021