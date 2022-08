Dipika Pallikal: Dinesh Karthik की वाइफ दीपिका पल्लीकल ने CWG 2022 में जीता मेडल, क्रिकेटर ने खुशी में दिया ये रिएक्शन

Dipika Pallikal: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय प्लेयर्स बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. स्क्वाश में भारत के स्टार खिलाड़ी सौरव घोषाल (Saurav Ghosal) और दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) ने कॉमनवेल्थ गेम्स के मिक्सड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया. मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को तूफानी अंदाज में हराया. अब दीपिका पल्लीकल के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतते ही दिनेश कार्तिक ने अपना रिएक्शन दिया है.

स्क्वाश में जीता मेडल

दीपिका पल्लीकल (Dipika Pallikal) और सौरव घोषाल (Saurav Ghosal) की जोड़ी ने स्क्वॉश के मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता. कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लोब्बन डोना और पिले कैमरून को 2-0 से हराया. दीपिका और सौरव के पास काफी अनुभव है. इसका फायदा उन्हें मैच में मिला. ऑस्ट्रेलियाई को जोड़ी को उन्होंने 11-8, 11-4 से शिकस्त दी. दीपिका पल्लीकल और सौरव घोषाल ने अपने दम पर भारत को कई मैच जिताए हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में दोनों ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था.

Indian duo @DipikaPallikal / @SauravGhosal bag after clinching a comfortable n over Australian duo Donna Lobban/Cameron Pilley in Squass event at #CommonwealthGames2022

दिनेश कार्तिक ने दिया ये रिएक्शन

भारत के सुपरस्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक Dinesh Karthik) ने साल 2015 में दीपिका पल्लीकल से शादी की थी. दोनों ने हिंदू रिति-रिवाजों और ईसाई रिति-रिवाजों से शादी की. अब वाइफ दीपिका के मेडल जीतते ही कार्तिक ने ट्विटर पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, 'आपका प्रयास और मेहनत रंग लाई है. आप दोनों लोगों पर बहुत खुशी और गर्व है.

The effort and perseverance has paidppy and proud of both of you!@DipikaPallikal @SauravGhosal #CWG22 pic.twitter.com/sHaJgXoGy1

— DK (@DineshKarthik) August 7, 2022