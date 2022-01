W,W,W,W! इस घातक गेंदबाज ने रच दिया इतिहास, 4 गेंदों में झटके लगातार 4 विकेट

नई दिल्ली: क्रिकेट की दुनिया में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अब आम हो चुका है, इस गेम को खेलने वाले ज्यादातर देशों के खिलाड़ी काफी पहले ये करिश्मा कर चुकें हैं, लेकिन लगातार 4 गेंदों में 4 शिकार करना किसी अजूबे से कम नहीं नजर आता. लेकिन वेस्टइंडीज और इंग्लैंड (WI vs ENG) के बीच खेले गए 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऐसा हुआ है. जहां जेसन होल्डर (Jason Holder) ने लगातार चार गेंदों पर विकेट झटक लिए हैं.

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड (WI vs ENG) को सीरीज के आखिरी मुकाबले में 17 रनों से हराया. ये मैच जेसन होल्डर (Jason Holder) की शानदार गेंदबाजी के नाम रहा. इस तेज गेंदबाज ने 2.5 ओवरों में 27 रन देकर 5 विकेट झटके. इसी के साथ वेस्टइंडीज ने ये सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली. होल्डर (Jason Holder) वेस्टइंडीज के लिए टी20 क्रिकेट में हैट्रिक हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. इतना ही नहीं वो डबल हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे गेंदबाज हैं.

What a match Jason holder last over 4 balls 4 wkts

Caribbean team won the final match and series by 3-2

England need last over 18 runs #WestIndies champion pic.twitter.com/SubIDtb46M

— Malik Naveed (@NaveedMasoom1) January 30, 2022