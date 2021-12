इंग्लैंड के फैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को किया अनोखे अंदाज में प्रपोज, देखें वीडियो

गाबा: पूरी दुनिया पर इस वक्त एशेज सीरीज का खुमार छाया हुआ है. इंग्लैंड (England) की टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही है और वह ऑस्ट्रेलिया से 58 रन पीछे है. इसी बीच इंग्लैंड के रॉब हेल ने अपनी ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड नताली को अनोखे अंदाज में प्रपोज किया है और उनसे सगाई कर ली है.

इंग्लैंड को सपोर्ट करने पहुंचे रॉब हेल्स (Rob Hale) ने अपनी गर्लफ्रेंड नतालिया (Natalie) को मैच के बीच में ही प्रपोज करके सुर्खियां बटोर लीं हैं. नतालिया ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनकर अपनी टीम को सपोर्ट कर रही थी. दोनों की मुलाकात 2017 में हुई थी. टेस्ट के तीसरे दिन उन्होंने घुटने के बल बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है. नताली के हां कहने के बाद रॉब ने उन्हें अंगूठी पहनाई. स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे. रॉब ने नतालिया को अपनी बांहों में उठा लिया और दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहें थे. इन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

She said yes! How good! pic.twitter.com/Mc7erNaeYO

— Cricket (Cricket) December 10, 2021