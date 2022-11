Yuvraj Singh: 'ससुराल वालों को बधाई', ENG के चैंपियन बनने पर युवराज सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान

Cricket legends Congratulated England Cricket Team: दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ICC T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीतने पर बधाई दी. तेज गेंदबाज सैम करेन और लेग स्पिनर आदिल राशिद ने बेन स्टोक्स के अर्धशतक से पहले पाकिस्तान को 137/8 तक सीमित करने के लिए शानदार स्पैल डाले, जिससे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 80,462 प्रशंसकों के सामने इंग्लैंड को टी20 विश्व कप के विजेता के रूप में पांच विकेट से जीत मिली. जैसे ही जोस बटलर की अगुवाई वाली टीम व्हाइट बॉल चैंपियन बनी, सोशल मीडिया पर उनके लिए शुभकामनाएं आने लगीं.

सनथ जयसूर्या ने कही ये बात

श्रीलंका के महान खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने ट्वीट किया, 'क्रिकेट का एक मजबूत मनोरंजक ब्रांड खेलने के लिए इंग्लैंड को बधाई. कभी हार न मानने के लिए अच्छा खेला.'

Congratulations to England for playing a strong entertaining brand of cricket. Well played Pakistan for never giving up! Cricket was the winner #T20WorldCupFinal — Sanath Jayasuriya (@Sanath07) November 13, 2022

युवराज सिंह ने किया ये ट्वीट

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, 'ससुराल वालों को बधाई. बेन स्टोक्स प्रेशर में बहुत ही शानदार पारी खेली.' युवराज सिंह की वाइफ हेजल कीज इंग्लैंड की रहने वाली हैं. हेजल कीज ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है.'

Congratulations in laws !! @benstokes38 great knock in a big pressure game !! #PakistanVsEngland #T20WorldCupFinal — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 13, 2022

सचिन तेंदुलकर ने दिया ये बयान

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड की जीत को एक शानदार उपलब्धि बताया और रविवार के मैच में शाहीन आफरीदी की चोट के दुर्भाग्यपूर्ण समय को एक महत्वपूर्ण क्षण बताया. तेंदुलकर ने एक ट्वीट में कहा, 'इंग्लैंड को आपका दूसरा टी20 विश्वकप जीतने पर बधाई. शानदार उपलब्धि. यह एक करीबी मुकाबला था और यह और भी दिलचस्प होता अगर आफरीदी चोटिल नहीं होते. यह विश्व कप सही मायने में उतार-चढ़ाव वाला रहा है.'

Congratulations England on winning your 2nd @T20WorldCu

Fantastic achievement It was a closely fought final and would’ve been even more interesting had Afridi not been injured. What a roller coaster of a World Cup. #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/1rNyFO7L7T — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 13, 2022

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर खोली दिल की बात

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 2022 टी20 विश्व कप जीतने के लिए इंग्लैंड को बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया. कोहली ने तस्वीर के साथ लिखा, 'बधाई इंग्लैंड, आप जीतने योग्य थे.'

Appreciation from Virat Kohli for the new World Cup champions. pic.twitter.com/bo18RUYqsX — Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2022

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर