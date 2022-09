Jhulan Goswami: मैदान पर आखिरी बार उतरीं झूलन गोस्वामी, इंग्लिश क्रिकेटरों ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'- VIDEO

Jhulan Goswami Farewell Match: लंबा कद, आंखों पर चश्मा, छोटे बाल और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब रन अप लेतीं तो सामने खड़ी बल्लेबाज भी सोच में पड़ जाती कि शॉट कैसे और कौन सा खेलना है... यही पहचान है झूलन गोस्वामी की. पश्चिम बंगाल की यह तेज गेंदबाज अब मैदान पर टीम इंडिया की जर्सी में खेलती नजर नहीं आएगी. झूलन ने शनिवार को क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर अपने करियर का आखिरी मैच खेला.

इंग्लैंड ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'

झूलन गोस्वामी लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए इस मैच में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरीं. तब स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. मेजबान टीम की सभी खिलाड़ियों ने दो पंक्तियों में खड़े होकर उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया. झूलन इसे देखकर भावुक भी हो गईं और वह गर्दन को झुकाकर चलती रहीं. स्टेडियम में भी सभी दर्शक अपनी-अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे. झूलन ने अभिवादन स्वीकारते हुए अपना हाथ भी उठाया.

खाता नहीं खोल पाईं झूलन

‘चकदा एक्सप्रेस’ से मशहूर झूलन गोस्वामी अपने इस आखिरी वनडे में खाता नहीं खोल पाईं. उन्हें फ्रेया केंप ने 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड किया. झूलन ने बाद में गेंद से कमाल दिखाया और 10 ओवर में से तीन मेडन फेंकते हुए सिर्फ 30 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए.

For over 20 years Jhulan Goswami has run in, hit a length and blazed a trail.

She has bowled nearly 10,000 balls in ODI cricket, and she may just have inspired as many young girls to try cricket.

Thanks @JhulanG10, you’re an inspiration. pic.twitter.com/EMeCtAA5Wa

— England Cricket (@englandcricket) September 24, 2022