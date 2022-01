ENG vs WI: इंग्लैंड टीम की बढ़ीं मुश्किलें, सीरीज में पिछड़ने के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ बाहर

ब्रिसबेन: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इंग्लैंड टीम सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही है. अब इंग्लैंड टीम को एक बड़ा झटका लगा है. उसके स्टार बल्लेबाज और कप्तान इयोन मोर्गन चोटिल होने के कारण बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स ​क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इसकी जानकारी दी.

प्रैक्टिस सेशन में मोर्गन को दाहिने जांघ की मांसपेशियों में दर्द महसूस हुआ था और इसके कारण वह तीसरे टी20 मैच में नहीं खेल पाए थे. उनकी गैरमौजूदगी में मोईन अली ने टीम की कप्तानी की थी और इंग्लैंड को 20 रन से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज के पास फिलहाल सीरीज में 2-1 की बढ़त है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कह, ‘इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी दो मैच नहीं खेल सकेंगे.’

Speedy recovery, Morgs

Our captain will miss the remaining two #WIvENG fixtures

— England Cricket (@englandcricket) January 27, 2022