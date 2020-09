ENG vs AUS: इंग्लैंड ने टी-20 सीरीज का किया जीत से आगाज, ऑस्ट्रलिया को 2 रन से मिली मात

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारुओं को 2 रन से हार का सामना करना पड़ा. साउथैम्पटन में मार्च के बाद यह पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर उतरी. मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर 162 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी. इसी के साथ 3 टी-20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे

ICYMI Australia had needed 39 runs from the last six overs with nine wickets in hand. But, in a remarkable comeback, England emerged winners by two runs

Which player impressed you the most in the first T20I? #ENGvAUShttps://t.co/INTXwVuZll

— ICC (@ICC) September 5, 2020