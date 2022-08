Shikhar Dhawan: सीरीज शुरू होने से पहले ही धवन से छीन ली कप्तानी, लोग बोले- गब्बर के साथ हुई नाइंसाफी

Shikhar Dhawan: भारतीय टीम इसी महीने एशिया कप से ठीक पहले जिम्बाबवे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाली है. इस सीरीज के लिए पहले जब टीम इंडिया का ऐलान किया गया था तो शिखर धवन को टीम की कप्तान चुना गया था. लेकिन सेलेक्टर्स ने गुरुवार की रात धवन से कप्तानी छीनकर हाल ही में फिट हुए केएल राहुल को सौंप दी. धवन के साथ हुई इस नाइंसाफी को देख उनके फैंस भड़क उठे हैं.

धवन से छीनी कप्तानी

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की चिकित्सा टीम ने केएल राहुल को फिट घोषित कर दिया है, जिसके बाद इस सलामी बल्लेबाज को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के लिए टीम की कमान सौंपी गई है. शिखर धवन को इस सीरीज के लिए पहले कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन अब वह उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. धवन जैसे खिलाड़ी के लिए ये काफी नाइंसाफी की बात है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही धवन से कप्तानी छीन ली गई.

फैंस हुए बुरी तरह नाराज

धवन के हाथों से कप्तानी जाते देख सोशल मीडिया पर फैंस ने काफी नाराजगी जताई है. धवन को कप्तानी से हटाए जाने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है. लोगों ने सेलेक्टर्स और बीसीसीआई पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. कुछ लोग इसे धवन के साथ हुई नाइंसाफी मान रहे हैं तो वहीं कुछ का कहना है कि ये बेहद गलत फैसला था.

Why does Dhawan have to go through something like this!!

