Asia Cup: भारत-अफगानिस्तान मैच में दिखा गजब का भाईचारा, फैंस ने एक-दूसरे को लगाया गले- Video

Asia Cup-2022, India vs Afghanistan: टीम इंडिया ने एशिया कप में अपने अभियान को जीत के साथ खत्म किया. उसने सुपर-4 राउंड के अपने अंतिम मुकाबले में गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. दुबई में इस मुकाबले के दौरान फैंस के बीच गजब का भाईचारा देखने को मिला. स्टेडियम में मौजूद विरोधी टीमों के प्रशंसकों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

भारत ने 101 रन से दर्ज की जीत

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में गुरुवार रात खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान पर 101 रनों के अंतर से जीत दर्ज की. रोहित शर्मा की गैर-मौजूदगी में केएल राहुल ने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली. भारत ने पूर्व कप्तान विराट कोहली की 122 रनों की नाबाद पारी की बदौलत दो विकेट खोकर 212 रन बनाए. अफगानिस्तान टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए इब्राहिम जादरान (64*) के नाबाद अर्धशतक के बावजूद 8 विकेट पर 111 रन बना सकी. पेसर भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट लिए. पारी में 61 गेंदों पर 12 चौके और 6 छक्के लगाने वाले विराट को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

स्टेडियम में दिखा भाईचारा

भारत और अफगानिस्तान पड़ोसी देश हैं. दुबई में इस मुकाबले के दौरान दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के बीच गजब का भाईचारा दिखा. अफगानिस्तान टीम के समर्थक स्टेडियम में मैच के दौरान भारतीय फैंस को गले लगाते नजर आए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भाईचारे की मिसाल.

Spirit of brotherhood. Afghan and Indian fans during #AFGvsIND cricket match. pic.twitter.com/UweUaAwUwi

— Habib Khan (@HabibKhanT) September 9, 2022