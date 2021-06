Ravi Shastri पर लटकी है तलवार, इस टूर्नामेंट के बाद छोड़ना पड़ सकता है कोच का पद

नई दिल्ली: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) में टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की खुब आलोचना हो रही है. इतना ही नहीं उन्हें कप्तानी से हटाने की मांग हो रही है. इस बीच भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को भी उनके पद से हटाने की बात फैंस ने रखी है.

आईसीसी के टूर्नामेंट्स में लगातार टीम इंडिया की नाकामी के बाद रवि शास्त्री पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है.

रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के कोच रहते हुए टीम इंडिया कोई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई हैं. 2015 वर्ल्ड कप, 2016 टी-20 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, टीम इंडिया ने इस मौको को गंवाया है. जिसके बाद रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है.

#RohitSharma #RohitSharma should be made captain of team India in t20 formats( #captaincy of virat kohli chokes at bigg stages) @BCCI @Ravi shastri should be removed from coach position pic.twitter.com/qL9s959cGl

NOW it's the time, Virat Kohli needs to step down as a captain and Ravi Shastri needs to step down as a coach.

I seriously think these two should be replaced with the next two.#captaincy #RaviShastri #IndianCricketTeam pic.twitter.com/OSPXqQ35pj

— Pranay Malviya (@Ur_Pranay) June 24, 2021