रोहित की एक झलक के लिए लोगों ने जाम कर दी सड़क, भीड़ देख हिटमैन ने भी पकड़ लिया सिर

Rohit Sharma: क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की लोकप्रियता मैदान के बाहर भी काफी होती है. फैंस अपने फेवरेट क्रिकेट खिलाड़ियों की एक झलक के लिए हदें पार कर देते हैं और जब बात टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की हो तो ये काफी आम है. रोहित की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में ही बहुत ज्यादा है. रोहित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनकी एक झलक को देखने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ ने सड़क ही जाम कर दी.

रोहित के लिए बड़ी दीवानगी

रोहित के लिए फैंस पागल हैं. उनकी एक झलक के लिए फैंस कैसा बवाल मचा सकते हैं वो एक वायरल वीडियो में देखने को मिल सकता है. दरअसल कप्तान रोहित का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां वो जैसे ही एक होटल के गेट से बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं. भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हिटमैन उसे देखकर खुद भी अपना माथा पकड़ लेते हैं. लोग रोहित के कितने दीवाने हैं इस वीडियो में देखा जा सकता है.

भीड़ ने जाम कर दी सड़क

रोहित को देखने के लिए होटल के बाहर जुटे लोगों ने वहां की सड़क भी जाम कर दी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर बस और गाड़ियां भी निकलने का इंतजार कर रही हैं. लेकिन भीड़ रोहित को देखने के लिए सड़क से नहीं हट रही थी. ये नजारा देखकर रोहित भी चौंक जाते हैं और वो बाहर जाने की जगह होटल के गेट से वापस अंदर चले जाते हैं. लेकिन रोहित अंदर झांककर रोहित को देखने की कोशिश करते रहे.

The crowd went out of control to see Indian cricket team captain Rohit Sharma in Mumbai on 15 August. But due to the crowd, Rohit had to go back to the hotel.# @ImRo45 pic.twitter.com/dc7ACEdFjT

— Tanay Vasu (@tanayvasu) August 16, 2022