पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर की कोरोना वायरस की वजह से मौत, 3 दिनों से वेंटिलेटर पर थे

पेशावर: पाकिस्तान के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जफर सरफराज (Zafar Sarfraz) की कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने के कारण मौत हो गई है. जियो टीवी ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले से बताया कि सरफराज ने सोमवार देर रात लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया. 50 साल सरफराज पाकिस्तान के पहले पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनकी कोरोन वायरस के कारण मौत हुई है. पिछले मंगलवार को उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था और वह पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे.

Former First Class Cricketer Zafar Sarfraz passes away in Peshawar. He was tested positive for #COVID19 a few days back and breathed his last in LRH today. Zafar played 15 FC games for Peshawar, he was the elder brother of Akhtar Sarfaraz, who passed away last year. pic.twitter.com/40sFd2Sgpo

— Faizan Lakhani (@faizanlakhani) April 13, 2020