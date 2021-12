एक बार फिर IPL में हुई गौतम गंभीर की एंट्री, लखनऊ की टीम में मिला ये बड़ा रोल

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जिससे पहले सभी 8 टीमों ने अपने खिलाड़ियों को रिटेन और ड्रॉप कर दिया है. खास बात ये है कि ऑक्शन में 8 की जगह 10 टीमें शामिल होने वाली हैं. इन दो नई टीमों में नए कोच, कप्तान और कुछ नए खिलाड़ी देखने को मिलेंगी. इसी बीच गौतम गंभीर एक बार फिर आईपीएल में नजर आएंगे. लखनऊ की टीम में उन्हें एक नया रोल मिला है. इससे पहले लखनऊ की टीम को नए कोच के रूप में एंडी फ्लावर को जोड़ा था.

भारत के स्टार बल्लेबाजों में शुमार गौतम गंभीर 2017 से आईपीएल में नजर नहीं आए थे. अब उन्हें लखनऊ की टीम का मेंटॉर बनाया गया है. इससे पहले लखनऊ की टीम का कोच एंडी फ्लावर को बनाया गया था. क्रिकबज से बात करते हुए लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका ने इस बात की पुष्टि की और कहा- जी हां हमने गौतम गंभीर को टीम के साथ बतौर मेंटोर जोड़ लिया है. गंभीर अपने समय के धाकड़ बल्लेबाज रहे हैं. उनके पास अपार अनुभव है,जिसका फायदा लखनऊ की टीम को मिलना तय है.

Gautam Gambhir roped in as mentor by Lucknow franchise.

More details from @vijaymirror https://t.co/y00DTH1y5m #IPL2022 pic.twitter.com/wsq0VKmxOF

— Cricbuzz (@cricbuzz) December 18, 2021