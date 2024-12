'कमी खलेगी भाई...', अश्विन के रिटायरमेंट पर भावुक हुए गौतम गंभीर, कुंबले और हरभजन ने क्या कहा?

Ashwin Retirement: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. ब्रिस्बेन में खेले गए तीसरे टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी. अश्विन के साथ टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी थे. अश्विन ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर के रूप में यह मेरा आखिरी दिन है. अपने संन्यास के पीछे के कारणों के बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया. हालांकि, माना जा रहा है कि उम्र और शरीर पर पड़ने वाले दबाव के कारण उन्होंने यह फैसला लिया होगा. सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के कोच, खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों ने अश्विन के लिए इमोशनल पोस्ट किए.

बीसीसीआई ने दी बधाई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने संन्यास लेने वाले अश्विन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका नाम खेल में महारत, जादू, प्रतिभा और नवाचार लाने का पर्याय रहेगा. बीसीसीआई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''धन्यवाद अश्विन. एक ऐसा नाम जो महारत, जादू, प्रतिभा और नवाचार का पर्याय है. बेहतरीन स्पिनर और टीम इंडिया के अमूल्य ऑलराउंडर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. शानदार करियर के लिए बधाई.''

A name synonymous with mastery, wizardry, brilliance, and innovation

गौतम गंभीर का पोस्ट

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 'एक्स' पर लिखा, ''आपको एक युवा गेंदबाज से आधुनिक क्रिकेट के दिग्गज के रूप में विकसित होते देखने का सौभाग्य कुछ ऐसा है जिसे मैं दुनिया के लिए भी नहीं बदलूंगा! मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ियां गेंदबाजों को कहेंगी कि मैं अश्विन की वजह से गेंदबाज बना!आपकी कमी खलेगी भाई!'' अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 24 की औसत से 537 विकेट लेकर अपने करियर का अंत किया. उन्होंने एडिलेड में अपना आखिरी मुकाबला खेला.

हरभजन ने क्या कहा?

अश्विन के संन्यास पर भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ''शानदार क्रिकेट करियर के लिए अश्विन को बधाई. एक टेस्ट क्रिकेटर के रूप में आपकी महत्वाकांक्षा सराहनीय थी. एक दशक से भी ज्यादा समय तक भारतीय स्पिन के ध्वजवाहक बने रहने के लिए बधाई. अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है और उम्मीद है कि अब हम आपसे और भी ज्यादा मिलेंगे.''

अनिल कुंबले ने बताया बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा 619 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले ने लिखा, ''अश्विन, आपकी यात्रा असाधारण से कम नहीं रही है! 700 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट और एक बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग के साथ, आप मैदान पर सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. शानदार करियर के लिए बधाई और मैदान के बाहर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं.''

अश्विन का करियर

अश्विन ने भारत के लिए 116 वनडे मैच भी खेले. इसमें उन्होंने 156 विकेट लिए और 2011 वनडे वर्ल्ड कप के साथ-साथ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीमों के सदस्य रहे. अश्विन ने 65 टी20 मैच भी खेले और 72 विकेट लिए. टेस्ट में अश्विन भारतीय टीम के 12 साल लंबे घरेलू वर्चस्व में मुख्य खिलाड़ियों में से एक थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2020/21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अश्विन टेस्ट में 3000 रन और 300 विकेट का डबल हासिल करने वाले 11 ऑलराउंडरों में से एक थे. उन्होंने मुथैया मुरलीधरन के बराबर रिकॉर्ड 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार भी जीते.