Gautam Gambhir: T20 वर्ल्ड कप 2022 में ये खिलाड़ी जीतेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, गौतम गंभीर ने की बड़ी भविष्यवाणी

Gautam Gambhir On Player Of The Tournament: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारतीय टीम ने ग्रुप-2 में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया. भारत के लिए सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली और अर्शदीप सिंह बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं. अब भारत के पूर्व ओपनर और BJP सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है.

Gautam Gambhir ने दिया ये बयान

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने स्टार स्पोट्स पर बोलते हुए कहा, 'हमने उसके बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं. रोहित शर्मा, केएल राहुल (KL Rahul) और विराट कोहली (Virat Kohli) नियम के मुताबिक स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन सूर्यकुमार यादव इन सबसे अलग हैं. भारत ने इससे पहले नंबर 4 पर किसी भी खिलाड़ी को इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा है.'

बन सकते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

गौतम गंभीर ने आगे बोलते हुए कहा, 'उन्होंने टूर्नामेंट में अभी तक 200 से ज्यादा रन बनाए हैं. मेरे लिए वह पहले ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं. जैसा खेल उन्होंने दिखाया वह प्लेयर ऑफ दूर्नामेंट के बड़े हकदार होंगे.'

शानदार फॉर्म में है ये खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आतिशी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है. वह मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगा रहे हैं. उनके तरकश में हर वो तीर मौजूद हैं, जिससे वह विरोधी टीम को धराशाई कर सकें. साल 2022 में टी20 क्रिकेट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से 39 T20 मैचों में 1270 रन बनाए हैं, जिसमें एक तूफानी शतक शामिल है.

