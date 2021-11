IND vs NZ: भारतीय टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ ये प्लेयर, फैंस ने लगा दी सेलेक्टर्स की क्लास

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे रेग्युलर प्लेयर्स को आराम आराम दिया गया है. जबकि टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली सिर्फ पहले टेस्ट में रेस्ट पर रहेंगे और कोहली की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करने वाला है.

इन यंग प्लेयर्स को मिला मौका

श्रेयस अय्यर, जयंत यादव और केएस भरत जैसे यंग प्लेयर्स को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है. वहीं ओपनर शुभमन गिल ने भी कम बैक किया है. गिल चोट की वजह से इंग्लैंड की धरती पर सीरीज खेलने से महरूम रह गए थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), चेतेश्वर पुजारा (उपकप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा , उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

हनुमा विहारी को ड्रॉप करने पर भड़के फैंस

भारतीय क्रिकेट फैंस जहां नए प्लेयर्स को टीम में शामिल किए जाने से खुश हैं, वहीं हनुमा विहारी को ड्रॉप करने को लेकर भड़क गए हैं. हनुमा ने अपनी संयम भरी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट को ड्रॉ कराया था. लोग अजिंक्य रहाणे को लगातार तरजीह दिए जाने को लेकर भी गुस्से में हैं क्योंकि रहाणे काफी वक्त से अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे.

Hanuma Vihari deserved to be in the squad.

Only guy to play with intent in New Zealand.

Helped India draw the SCG Test.

Another Karun Nair in making.@BCCI India is losing a gem#JusticeForHanumaVihari pic.twitter.com/UbJwd00Gn4 — (@DanielSamsDolan) November 12, 2021

F ! Better send rahane to India A squad and get vihari into test squad vs NZ — mike ehrmantraut (@nirupam_08) November 12, 2021

Hanuma Vihari plyng IND A in South Africa will be more fruitful than playing him agnst New Zealand because you are giving Iyer an opportunity to bat in middle order in India where pitches ain't pace friendly and there will be tired pacers and Iyer is so good against spinners. — Alok Ranjan (@itsalokranjan) November 12, 2021

This was the right time for Hanuma Vihari to make a comeback bt now they dropped him

Very very harsh call on him pic.twitter.com/vuVb5Q9B3i — RO45 (@Maanvi_264) November 12, 2021

Seems like BCCI forget who is Hanuma Vihari #INDvsNZ pic.twitter.com/hDfRV9q1TN — HAR5HIT (@INVINCIBLE45_) November 12, 2021

This was Hanuma Vihari's last test match for India. Very sad that he has been dropped from the squad. pic.twitter.com/FjqGvrOi0r — ` (@FourOverthrows) November 12, 2021

He can go down the track when the spinner were bowling with old ball and was also so elegant in playing those cover side shots , really he should have been in the test squad india ,Mr @BCCI Simply ur invading an another player in our squad#JusticeforHanumanVihari pic.twitter.com/3z27J6DJTU — Macrenhas anderson (@Mahirat_2Macren) November 12, 2021

I am more convinced now. Hanuma Vihari gets dropped after playing one of the bravest test inning. Rahane fails spectacularly in the row but gets to keep his place and becomes captain. https://t.co/lc2tO1aKyx — Rajat Dutta (@RajatDutta13) November 12, 2021

I'm told Hanuma Vihari is fit and has been dropped. He will join the India A team which will play three four-day matches in South Africa. Very, very harsh call on him. — Venkata Krishna B (@venkatatweets) November 12, 2021

Rahane is like a Team Lead from Wipro leading Google — Vicky Sri (@VickySri96) November 12, 2021

Zero communication by BCCI once again on why Hanuma Vihari is not there in the squad. He didn't deserve to be dropped. And I suppose Jayant Yadav is in because Sundar is injured? But again, these are things which should be cleared up and not left for 'sources' to be revealed. — Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) November 12, 2021

भारत vs न्यूजीलैंड का पूरा शेड्यूल

17 नवंबर: पहला टी20 इंटरनेशनल (जयपुर)

19 नवंबर: दूसरा टी20 इंटरनेशनल (रांची)

21 नवंबर: तीसरा टी20 इंटरनेशनल (कोलकाता)

25 से 29 नवंबर: पहला टेस्ट (कानपुर)

3 से 7 दिसंबर: दूसरा टेस्ट (मुंबई)