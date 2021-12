क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद Harbhajan Singh राजनीति में जाएंगे या नहीं? सुनिए भज्जी का जवाब

नई दिल्ली: क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) की राजनीति में अटकलें तेज है. आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Legislative Assembly Election 2022) को देखते हुए इस मुद्दे पर काफी बातें की जा रही हैं.

हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने रिटायरमेंट के ऐलान के बाद कहा कि वो राजनीति में आने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन इस तरह के कदम पर आखिरी फैसला करने से पहले वो काफी सोच विचार करना चाहेंगे.

हाल में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और हरभजन के पूर्व भारतीय साथी नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके साथ एक फोटो ट्विटर पर डाली थी और इसका कैप्शन दिया था, ‘संभावनाओं से भरी तस्वीर’ इससे उनके राजनीति में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर अभी फैसला नहीं लिया है. उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उनके भविष्य के बारे में पूछे गए सवाल में कहा, ‘साफ बताऊं तो मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा. मैं किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं, ये जानने के लिए दो तीन दिन चाहिए. हां, मैं समाज को वापस करना चाहता हूं.’

Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star pic.twitter.com/5TWhPzFpNl

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 15, 2021