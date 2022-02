ऋद्धिमान साहा को धमकी देने वाले पत्रकार की अब खैर नहीं! हरभजन सिंह ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने रविवार को विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा से उस पत्रकार का नाम लेने का आग्रह किया, जिन्होंने ट्विटर पर उन्हें मैसेज भेजे थे. हरभजन की टिप्पणी पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग द्वारा साहा का समर्थन करने और पत्रकार की आलोचना करने के बाद आई है. टीम से बाहर होने के बाद साहा लगातार विवादों में घिरे हुए हैं.

हरभजन ने ट्विटर पर लिखा, 'साहा आप बस उस व्यक्ति का नाम ले लो, ताकि क्रिकेट समुदाय को पता चले कि कौन इस तरह से काम करता है. नहीं तो अच्छे लोगों को भी संदेह के घेरे में ले लिया जाएगा. यह किस तरह की संरक्षित पत्रकारिता है? भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने भी साहा के पक्ष में ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट किया, 'जब बात बीसीसीआई या क्रिकेटरों की होती है, तो हम सभी पत्रकारों से बहुत सारे 'सूत्र' सुनते हैं. क्या कोई एक सूत्र मुझे बता सकता है कि यह तथाकथित पत्रकार कौन है, जिसने साहा को धमकी दी है?'

Wridhi you just name the person so that the cricket community knows who operates like this. Else even the good ones will be put under suspicion.. What kind of journalism is this ? @BCCI @Wriddhipops @JayShah @SGanguly99 @ThakurArunS players should be protected https://t.co/sIkqtIHsvt

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 20, 2022